Взрывы среди ночи: Полтавщину атаковали вражеские дроны
В ночь на 5 мая российские войска совершили массированную атаку по территории Украины с применением дронов и ракет. Под удар попала и Полтавская область
Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.
Около 23:50 4 мая начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич сообщил о падении вражеского беспилотника на территории промышленного предприятия в Полтавский район. По состоянию на тот момент информации о пострадавших не поступало.
Атака продолжалась всю ночь. По данным Воздушных сил, в воздушном пространстве фиксировали движение враждебных целей в направлении области. В частности:
- в 00:45 – БпЛА в районе Машивка, Карловка и Кременчуг;
- в 01:01 – беспилотники вблизи Кременчуг и Полтава;
- в 03:14 – скоростная цель в направлении Полтавщины, вероятно баллистическая.
В это время жители Полтавы могли слышать взрывы и работу противовоздушной обороны. Около двух ночи мониторинговые каналы сообщали о падении беспилотника в пределах города.
В 04:18 сигнал воздушной тревоги был отменен.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, российские оккупанты 4 мая атаковали дроном Киевский район Харькова. Предварительно зафиксировано попадание на территории спортивного объекта.