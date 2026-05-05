Взрывы среди ночи: Полтавщину атаковали вражеские дроны

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 5 мая российские войска совершили массированную атаку по территории Украины с применением дронов и ракет. Под удар попала и Полтавская область

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Около 23:50 4 мая начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич сообщил о падении вражеского беспилотника на территории промышленного предприятия в Полтавский район. По состоянию на тот момент информации о пострадавших не поступало.

Атака продолжалась всю ночь. По данным Воздушных сил, в воздушном пространстве фиксировали движение враждебных целей в направлении области. В частности:

в 00:45 – БпЛА в районе Машивка, Карловка и Кременчуг;

в 01:01 – беспилотники вблизи Кременчуг и Полтава;

в 03:14 – скоростная цель в направлении Полтавщины, вероятно баллистическая.

В это время жители Полтавы могли слышать взрывы и работу противовоздушной обороны. Около двух ночи мониторинговые каналы сообщали о падении беспилотника в пределах города.

В 04:18 сигнал воздушной тревоги был отменен.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, российские оккупанты 4 мая атаковали дроном Киевский район Харькова. Предварительно зафиксировано попадание на территории спортивного объекта.