Избиение военного в части: ВСП установила причастного и объявила розыск

После распространения видео, на котором зафиксирован избиение военнослужащего перед строем в одной из воинских частей, военные правоохранители прибыли на место происшествия и подтвердили факт правонарушения

Об этом сообщили в Военной службе правопорядка в ВСУ, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что потерпевше оперативно доставили в медицинское учреждение. Ему оказали необходимую помощь, состояние здоровья военнослужащего оценивается как удовлетворительное. Также об инциденте, его состоянии и месте нахождения сообщены члены семьи.

Относительно лица, причастного к избиению, в ВСП сообщили, что он уже установлен. Это солдат – оператор БпЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.

Ориентировка на его задержание передана подразделениям ВСП и Национальной полиции. В настоящее время продолжаются мероприятия по розыску.

По решению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины назначено служебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента и возможных причастных лиц.

В ВСП также отметили, что по результатам проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Как известно, в сети распространилось видео, на котором якобы командир 155 ОМБР перед строем одной из воинских частей избивает военнослужащего. Это вызвало большой резонанс в соцсетях.

В Сухопутных войсках ВСУ опровергли тот факт, что фигурантом видео является командир 155 ОМБР и обещают провести служебное расследование.

Напомним, в Ровенской области военные ТЦК избили подростка. Парень попал в больницу с травмами головы, которые получил из-за ударов металлической палкой. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего.

