Утром 5 мая российские войска атаковали Харьков беспилотниками, зафиксировано попадание в двух районах

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Россияне ударили БпЛА по Основянскому и Холодногорскому районам города. На местах работают все соответствующие службы, последствия атаки устанавливаются.

В Холодногорском районе в результате атаки пострадала 55-летняя женщина. У нее зафиксировали острую реакцию на стресс, медики оказали ей необходимую помощь.

Напомним, ночью 5 мая враг атаковал Днепр и Днепровский район, в результате чего зафиксированы повреждения и пожары. Получил ранения мужчина.