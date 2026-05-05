В ночь на 5 мая российские военные атаковали Черниговскую область

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Городнянской громаде Черниговского района в результате вражеской атаки по жилому сектору загорелся частный дом. Пострадали двое мужчин 59 и 30 лет, обоих госпитализировали.

Также зафиксировано попадание по территории лесничества – там возник пожар.

Спасатели ликвидировали оба пожара.

Напомним, в ночь на 5 мая российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными беспилотниками. Погибли четыре человека, более 30 получили ранения.