08:49  05 травня
На Чернігівщині росіяни влучили у лісництво та житловий сектор: є поранені
08:39  05 травня
На Запоріжжі та Дніпропетровщині викрили схеми продажу "трофейної" зброї
00:55  05 травня
Ведуча Олена Філонова зізналась, чому ображається на Лесю Нікітюк
UA | RU
UA | RU
05 травня 2026, 07:40

На Запоріжжі під час масованих атак загинули 3 людини, 11 поранено

05 травня 2026, 07:40
Читайте также на русском языке
Фото: Запорізька ОВА
Читайте также
на русском языке

Троє людей загинули, ще 11 дістали поранення внаслідок масованих ворожих атак по Запоріжжю, Вільнянську та населених пунктах Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, упродовж минулої доби російські війська завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізька область.

Зокрема, ворог здійснив два ракетні удари по Запоріжжю. Зафіксовано 29 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе та інші.

Крім того, 574 БпЛА різних типів, переважно FPV, вдарили по Запоріжжю, Вільнянську, Кушугуму, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю та десятках інших населених пунктів області.

Також окупанти здійснили шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Павлівці, Лук'янівському, Щербаках і Новоандріївці.

Ще 232 артилерійські удари зафіксовано по прифронтових громадах, зокрема у районах Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки та інших.

Унаслідок обстрілів надійшло 172 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня російські військові атакували два райони Київської області. У Броварському районі під удар потрапив житловий сектор, внаслідок чого травми отримали двоє людей. Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна загиблі Запоріжжя Запорізька область атака російська армія цивільні поранені
Атака на Дніпро та район: пошкоджена критична інфраструктура, поранений чоловік
05 травня 2026, 07:36
Вибухи серед ночі: Полтавщину атакували ворожі дрони
05 травня 2026, 07:13
Нічна атака на Київщину: пожежа на промисловому об’єкті, є постраждалі
05 травня 2026, 07:04
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
"Мала авіація" над Кремлем: українські БпЛА стали головною інтригою 9 травня
05 травня 2026, 10:38
ЗМІ: Трамп не поспішає завершувати війну в Україні – в чому причина
05 травня 2026, 10:27
У Києві чоловік лякав працівницю ТРЦ вибухівкою: його затримали
05 травня 2026, 10:24
Ворог вдарив по Сумах КАБом: пошкоджені склади та багатоповерхівка
05 травня 2026, 10:11
Викрадення людини і стрілянина: трьох бійців "Вовків Да Вінчі" арештували на 60 діб
05 травня 2026, 09:56
Нічна атака: РФ запустила по Україні 11 "Іскандерів" та понад 160 безпілотників
05 травня 2026, 09:53
На Рівненщині Mercedes вилетів у кювет: четверо постраждалих, рятувальники деблокували жінку
05 травня 2026, 09:40
Напав на вулиці та зірвав ланцюжок: на Дніпропетровщині затримали зловмисника
05 травня 2026, 09:36
Харківщина під обстрілами: 8 загиблих і 40 поранених за добу
05 травня 2026, 09:28
Росія атакувала залізничну інфраструктуру у трьох областях: наслідки
05 травня 2026, 09:18
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »