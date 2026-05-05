На Запоріжжі під час масованих атак загинули 3 людини, 11 поранено

Фото: Запорізька ОВА

Троє людей загинули, ще 11 дістали поранення внаслідок масованих ворожих атак по Запоріжжю, Вільнянську та населених пунктах Запорізького району

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, упродовж минулої доби російські війська завдали 843 удари по 49 населених пунктах Запорізька область.

Зокрема, ворог здійснив два ракетні удари по Запоріжжю. Зафіксовано 29 авіаційних ударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Оріхів, Гуляйполе та інші.

Крім того, 574 БпЛА різних типів, переважно FPV, вдарили по Запоріжжю, Вільнянську, Кушугуму, Степногірську, Приморському, Павлівці, Гуляйполю та десятках інших населених пунктів області.

Також окупанти здійснили шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Павлівці, Лук'янівському, Щербаках і Новоандріївці.

Ще 232 артилерійські удари зафіксовано по прифронтових громадах, зокрема у районах Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки та інших.

Унаслідок обстрілів надійшло 172 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 5 травня російські військові атакували два райони Київської області. У Броварському районі під удар потрапив житловий сектор, внаслідок чого травми отримали двоє людей. Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі.