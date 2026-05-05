Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под вражеским огнем находились Сумская, Шосткинская, Конотопская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Ямпольская, Эсманская, Степановская, Серединобудская, Николаевская, Свеская и Великописаревская громады. В результате атак повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, а также зерносклад и предприятия.

В Краснопольской громаде в результате обстрела погиб 73-летний мужчина.

Также за медицинской помощью обратились две женщины, пострадавшие от минометных ударов в Середино-Будской громаде накануне: 52-летняя жительница получила ранения 3 мая, а 65-летняя – 2 мая.

