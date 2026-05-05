Армия РФ ударила по пяти районам Днепропетровщины: повреждены лицей, храм и объекты инфраструктуры
В ночь на 5 мая российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив ракеты, авиабомбы, артиллерию и беспилотники. Под ударом находились пять районов области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепре ночью под удар попала жилая застройка и территория предприятия. Ранения получил 62-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в Днепровском районе враг атаковал Слобожанскую громаду, где поврежден объект инфраструктуры: возникший на месте пожар потушили.
В Перещепинской громаде Самаровского района повреждены агропредприятие, автозаправочная станция, объекты инфраструктуры и частные дома.
На Никопольщине под огнем находились Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская и Мировская громады. Ранения получил один человек. Среди повреждений – здание лицея, частный дом и автомобили.
В Славянской громаде на Синельниковщине вражеский удар повредил здание храма.
В Кривом Роге из-за утренней атаки повреждена инфраструктура.
Напомним, в результате массированных вражеских атак по Запорожью, Вольнянску и населенным пунктам Запорожского района три человека погибли, еще 11 получили ранения.