В ночь на 5 мая российские войска более 20 раз атаковали Днепропетровскую область, применив ракеты, авиабомбы, артиллерию и беспилотники. Под ударом находились пять районов области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре ночью под удар попала жилая застройка и территория предприятия. Ранения получил 62-летний мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в Днепровском районе враг атаковал Слобожанскую громаду, где поврежден объект инфраструктуры: возникший на месте пожар потушили.

В Перещепинской громаде Самаровского района повреждены агропредприятие, автозаправочная станция, объекты инфраструктуры и частные дома.

На Никопольщине под огнем находились Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская и Мировская громады. Ранения получил один человек. Среди повреждений – здание лицея, частный дом и автомобили.

В Славянской громаде на Синельниковщине вражеский удар повредил здание храма.

В Кривом Роге из-за утренней атаки повреждена инфраструктура.

