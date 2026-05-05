В ночь на 5 мая российская армия в очередной раз нанесла удары по Киевской области. Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Броварах повреждена многоэтажка. Травмы получили супруги: мужчина и женщина. Кроме того, было повреждено частное домовладение.

В Вышгороде поврежден автомобиль. Его 55-летний владелец травмировался.

Всем пострадавшим медики сразу оказали необходимую помощь.

На местах продолжают работать патрульные, следователи, взрывотехники и спасатели.

Напомним, ночью вражеский обстрел вызвал пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе Киевской области. Спасатели уже ликвидировали пожар.