Ночью 5 мая враг атаковал Днепр и Днепровский район, в результате чего зафиксированы повреждения и пожары

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В областном центре повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры.

Из-за вражеской атаки на город получил ранения 62-летний мужчина.

Спасатели потушили пожары в частном секторе. Кроме жилой застройки были повреждены автомобили.

Также под удар попал инфраструктурный объект в Днепровском районе, где вспыхнул пожар.

