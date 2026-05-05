05 мая 2026, 07:36

Атака на Днепр и район: повреждена критическая инфраструктура, раненый мужчина

Фото: ОВА
Ночью 5 мая враг атаковал Днепр и Днепровский район, в результате чего зафиксированы повреждения и пожары

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В областном центре повреждены три частных дома и объект критической инфраструктуры.

Из-за вражеской атаки на город получил ранения 62-летний мужчина.

Спасатели потушили пожары в частном секторе. Кроме жилой застройки были повреждены автомобили.

Также под удар попал инфраструктурный объект в Днепровском районе, где вспыхнул пожар.

Напомним, в ночь на 5 мая российские военные атаковали два района Киевской области. Возник пожар на промышленном объекте, есть пострадавшие.

