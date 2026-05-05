05 мая 2026, 08:39

На Запорожье и Днепропетровщине разоблачили схемы продажи "трофейного" оружия

Фото: СБУ
СБУ и Нацполиция разоблачили еще четырех человек, пытавшихся организовать незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов на территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По результатам комплексных мероприятий задержаны дельцы, пытавшиеся сбыть вооружение, нелегально вывезенное из прифронтовых районов и зон боевых действий.

Среди изъятого – автомат Калашникова российского производства, противотанковый гранатомет, почти 30 боевых и дымовых гранат типов Ф-1, РГД-5 и РГД-1, а также около 6 тысяч патронов разного калибра.

В Запорожской области "на горячем" задержан находившийся в СЗЧ военнослужащий. Он пытался продать 15 ручных осколочных гранат и автомат АК-74 с патронами, вывезенные из районов боевых действий.

Также в регионе сообщили о подозрении ранее судимому мужчине, который во время испытательного срока пытался продать реактивный противотанковый гранатомет, приобретенный в даркнете, а также корпуса гранат с взрывателями.

В Днепропетровской области задержан 34-летний дезертир, хранивший дома арсенал боевых гранат и патронов, вывезенных из зоны боевых действий на Херсонском направлении. По данным следствия, он планировал продать их после самовольного ухода из подразделения.

Кроме того, в области разоблачен 26-летний мужчина, продававший через интернет 90 артиллерийских мин, граната и почти 6 тысяч патронов. По материалам дела он планировал разбирать боеприпасы и присылать их по почте покупателям.

Всем задержанным сообщили о подозрении. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители провели масштабную отработку в разных регионах Украины для противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов. За прошедшую неделю провели более 180 обысков, обнаружили 20 схронов.

