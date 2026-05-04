04 травня 2026, 07:19

Обстріли Запорізької області: поранені двоє дітей і 9 дорослих

Фото: Запорізька ОВА
У Запорізькій області внаслідок російських атак поранення дістали 11 людей, серед них – двоє дітей

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, упродовж доби окупаційні війська здійснили 868 ударів по 51 населеному пункту регіону.

Зокрема, ворог завдав 30 авіаційних ударів по низці сіл і міст, серед яких Новомиколаївка, Комишуваха, Оріхів, Гуляйпільське та інші.

Крім того, зафіксовано масовану атаку безпілотниками – 630 БпЛА різних типів, переважно FPV, били по Запоріжжю, Кушугуму, Малокатеринівці, Степногірську, Гуляйполю та десятках інших населених пунктів.

Також російські війська здійснили 6 обстрілів із реактивних систем залпового вогню та завдали 202 артилерійських ударів по території області.

Унаслідок атак пошкоджено житлові будинки, техніку та об'єкти інфраструктури. Загалом надійшло щонайменше 56 повідомлень про руйнування.

Нагадаємо, вдень 3 травня окупанти атакували Дніпро. Було пошкоджено будівлю гуртожитку. Загинув 19-річний студент, ще 11 осіб постраждали.

