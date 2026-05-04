Более 20 атак за ночь: россияне ударили по трем районам Днепропетровщины
В ночь на 4 мая российская армия более 20 раз атаковала Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы области, используя беспилотники и артиллерию
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Петропавловской громаде Синельниковского района из-за обстрелов повреждена инфраструктура, возник пожар.
На Никопольщине под огнем находились Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Там зафиксированы повреждения инфраструктуры, пожарно-спасательного подразделения, частных домов и хозяйственной постройки.
Также пострадала инфраструктура в Зеленодольской громаде Криворожского района.
Кроме того, медицинская помощь понадобилась 41-летней женщине, получившей травмы во время атаки на Никопольщину накануне. Она будет проходить лечение амбулаторно.
Напомним, в Днепре в результате российского ракетного удара по жилому кварталу 3 мая погиб один человек, еще 11 получили ранения.