В ночь на 4 мая российская армия более 20 раз атаковала Синельниковский, Никопольский и Криворожский районы области, используя беспилотники и артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Петропавловской громаде Синельниковского района из-за обстрелов повреждена инфраструктура, возник пожар.

На Никопольщине под огнем находились Никополь, а также Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская громады. Там зафиксированы повреждения инфраструктуры, пожарно-спасательного подразделения, частных домов и хозяйственной постройки.

Также пострадала инфраструктура в Зеленодольской громаде Криворожского района.

Кроме того, медицинская помощь понадобилась 41-летней женщине, получившей травмы во время атаки на Никопольщину накануне. Она будет проходить лечение амбулаторно.

Напомним, в Днепре в результате российского ракетного удара по жилому кварталу 3 мая погиб один человек, еще 11 получили ранения.