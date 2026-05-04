За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 57 населенных пунктов Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 9 частных домов.

Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, автомобиль "скорой" и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще 12 – получили ранения, из них – один ребенок.

Напомним, в течение 3 мая в Запорожской области в результате российских атак ранения получили 11 человек, среди них – двое детей.