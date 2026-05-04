11:23  04 мая
На Львовщине рой пчел напал на женщину с детьми: пострадавшая в реанимации
08:56  04 мая
Побег под видом медевакуации: на Закарпатье задержали "скорую" с уклонистами
08:12  04 мая
В Киеве произошел масштабный пожар на складе
UA | RU
UA | RU
04 мая 2026, 07:48

Над Украиной зафиксировали воздушный шар-ретранслятор из Беларуси: что известно

04 мая 2026, 07:48
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетал воздушный шар, который является ретранслятором и помогает российским воздушным целям

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, такие воздушные объекты могут применяться для усиления сигнала, используемого российскими силами во время атак по Украине.

"Фактически это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые Россия использует против Украины во время обстрелов", – отметил Демченко.

Он также подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси остается актуальной. Украинские пограничники не исключают возможных провокаций и попыток дестабилизации ситуации на границе.

В то же время, детали потенциальных угроз в ГПСУ пока не раскрывают.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не планирует воевать с западными соседями и Украиной, однако готова ответить на любые проявления агрессии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз попытается втянуть в свою войну Беларусь. По данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Беларусь ГПСУ шар-ретранслятор
Минус носитель "Калибров": Силы обороны ударили по порту Приморск
03 мая 2026, 16:22
"Мадяр" показал, как дроны уничтожают российскую ПВО: видео ударов
03 мая 2026, 14:46
В Черном море поражены два танкера "теневого флота" РФ
03 мая 2026, 10:28
Все новости »
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Момент удара по Мерефи попал на видео: 5 погибших, 19 пострадавших
04 мая 2026, 12:44
На Закарпатье на горе Красия горел горнолыжный курорт
04 мая 2026, 12:23
Обещал рясу вместо формы: в Киеве задержали "специалиста по бронированию"
04 мая 2026, 12:05
Парад без военной техники в Москве: Зеленский назвал причину – боятся дронов
04 мая 2026, 11:56
В Сумской области авто врезалось в дерево: водителя зажало в салоне
04 мая 2026, 11:40
В Мерефе на Харьковщине увеличилось количество погибших и пострадавших
04 мая 2026, 11:33
На Львовщине рой пчел напал на женщину с детьми: пострадавшая в реанимации
04 мая 2026, 11:23
В Виннице из-за угарного газа пострадала семья с двумя детьми
04 мая 2026, 11:22
Лобовое столкновение: в Сумской области в ДТП пострадала семья с двумя детьми
04 мая 2026, 11:08
В Украине снова подорожали бензин и дизель: новые цены на АЗС
04 мая 2026, 10:55
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »