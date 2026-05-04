Над Украиной зафиксировали воздушный шар-ретранслятор из Беларуси: что известно

Фото: из открытых источников

Вечером 2 мая с территории Беларуси в Украину залетал воздушный шар, который является ретранслятором и помогает российским воздушным целям

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает RegioNews.

По его словам, такие воздушные объекты могут применяться для усиления сигнала, используемого российскими силами во время атак по Украине.

"Фактически это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые Россия использует против Украины во время обстрелов", – отметил Демченко.

Он также подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси остается актуальной. Украинские пограничники не исключают возможных провокаций и попыток дестабилизации ситуации на границе.

В то же время, детали потенциальных угроз в ГПСУ пока не раскрывают.

Напомним, что недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не планирует воевать с западными соседями и Украиной, однако готова ответить на любые проявления агрессии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз попытается втянуть в свою войну Беларусь. По данным разведки, в приграничной Беларуси происходит развитие дорог на территории Украины и налаживание артиллерийских позиций.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться