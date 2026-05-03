Удар РФ возле АЗС на Днепропетровщине: шесть раненых, среди них ребенок

В Криничанской общине в результате вражеского удара вблизи автозаправочной станции пострадали шесть человек, среди них ребенок

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате атаки занялся грузовик, также был поврежден автобус, перевозивший около 40 детей.

К моменту удара дети успели покинуть транспортное средство, их оперативно эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

Ранение получил 10-летний мальчик. Его госпитализировали, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Также госпитализированы пять взрослых. Среди них – беременная 21-летняя женщина. Состояние 40-летней пострадавшей врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ночь на 3 мая российские войска запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М", а также 268 ударных беспилотников разных типов. Более 160 из них составляли именно дроны типа Shahed. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 19 ударных БПЛА на 15 локациях.