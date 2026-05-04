В течение суток под ударами оказались Сумский, Шосткинский, Ахтырский и Конотопский районы. Российская армия атаковала общины КАБами, артиллерией, минометами, ударными БпЛА и FPV-дронами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Шосткинской громаде из-за попадания БПЛА травмы получили три женщины в возрасте 39, 75 и 77 лет. Там повреждены административное здание, жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. В Березовской громаде в результате удара дрона пострадали женщины 50 и 58 лет.

Также ранены в других громадах:

в Глуховской из-за атаки дрона пострадал 46-летний мужчина. Повреждены автомобили, многоквартирный дом и торговые объекты.

в Ворожбенской в результате атаки вражеского дрона пострадал 52-летний мужчина. Поврежден частный дом и инженерные сети.

в Краснопольской громаде из-за попадания российского дрона пострадал 35-летний мужчина, повреждена легковушка.

В ряде других громадах области повреждены частные дома, хозяйственные и складские помещения, объекты инфраструктуры, транспортные средства.

