Украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области

Бойцы Главного управления разведки МО Украины провели серию успешных рейдов в Запорожском направлении. В результате спецопераций были уничтожены позиции и живая сила врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

"Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают реализовывать эффективные операции в Запорожье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю спецназовцы провели серию результативных рейдов, в ходе которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил, где противник сосредоточил подразделения по подготовке наступательных действий.

Как сообщалось, украинские спецназовцы поразили 3 корабля, РЛС и логистику врага в Крыму. Поражение россиянами нанесли бойцы "Альфа" СБУ.