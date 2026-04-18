Украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области
Бойцы Главного управления разведки МО Украины провели серию успешных рейдов в Запорожском направлении. В результате спецопераций были уничтожены позиции и живая сила врага
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.
"Бойцы Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают реализовывать эффективные операции в Запорожье", – говорится в сообщении.
Отмечается, что за последнюю неделю спецназовцы провели серию результативных рейдов, в ходе которых уничтожили и зачистили позиции оккупационных сил, где противник сосредоточил подразделения по подготовке наступательных действий.
Как сообщалось, украинские спецназовцы поразили 3 корабля, РЛС и логистику врага в Крыму. Поражение россиянами нанесли бойцы "Альфа" СБУ.