27 апреля 2026, 07:36

Пятнадцатый блекаут на ЗАЭС: станция работала на дизель-генераторах

Запорожская атомная электростанция снова оказалась в режиме блекаута после потери внешнего электропитания

Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews.

Отмечается, что 26 апреля была отключена линия электропередачи "Ферросплавная-1", в результате чего ЗАЭС полностью потеряла внешнее питание.

В течение около полутора часов станция работала на резервном питании – от 19 дизель-генераторов.

"Это уже пятнадцатый случай блэкаута на ЗАЭС с момента ее оккупации. Каждый такой инцидент существенно повышает риски ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы", – подчеркнули в компании.

И добавили, что ситуация еще раз демонстрирует необходимость возвращения станции под контроль Украины и ее законного оператора – НАЭК "Энергоатом".

ЗАЭС под оккупацией России

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.

4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.

После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.

Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.

Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.

