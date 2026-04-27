Пятнадцатый блекаут на ЗАЭС: станция работала на дизель-генераторах
Запорожская атомная электростанция снова оказалась в режиме блекаута после потери внешнего электропитания
Об этом сообщила НАЭК "Энергоатом", передает RegioNews.
Отмечается, что 26 апреля была отключена линия электропередачи "Ферросплавная-1", в результате чего ЗАЭС полностью потеряла внешнее питание.
В течение около полутора часов станция работала на резервном питании – от 19 дизель-генераторов.
"Это уже пятнадцатый случай блэкаута на ЗАЭС с момента ее оккупации. Каждый такой инцидент существенно повышает риски ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и Европы", – подчеркнули в компании.
И добавили, что ситуация еще раз демонстрирует необходимость возвращения станции под контроль Украины и ее законного оператора – НАЭК "Энергоатом".
ЗАЭС под оккупацией России
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) – самая большая в Европе АЭС по установленной мощности. Расположена в городе Энергодар Запорожской области.
4 марта 2022 года – российские войска захватили ЗАЭС во время штурма Энергодара. В результате обстрелов возник пожар на территории учебно-тренировочного центра.
После захвата персонал станции работает под давлением фактически в заложниках, но поддерживает работу объектов для предотвращения катастрофы.
Станция не поставляет электроэнергию в украинскую энергосеть с осени 2022 года.
Попытки России создать "дочернюю" структуру для управления станцией не признаются ни одной международной организацией.