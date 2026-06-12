В Тернопольской области подполковник РТЦК наладил "бизнес" на снятии военнообязанных с розыска

Фото: Офис Генерального прокурора

В Тернопольской области разоблачен 37-летний подполковник - начальник группы документального обеспечения одного из районных РТЦК и СП, который за деньги обещал снять военнообязанного с розыска

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в мае 2026 года должностное лицо наладило схему получения неправомерной выгоды за решение вопросов военного учета.

Он уверял гражданина, что за 2,5 тыс. долларов США может из-за "служебных связей" исключить сведения о розыске из информационной системы.

9 июня 2026 года он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины – при получении средств.

При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона ему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога, также рассматривается отстранение его от должности.

Напомним, что на Волыни сообщили о подозрении начальнику одного из ТЦК Волынской области. Оказалось, он оформлял фиктивную негодность за взятку