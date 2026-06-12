Над Белой Церковью прошелся смерч

Фото из открытых источников

В Киевской области был замечен смерч. Такие кадры публикуют в соцсетях жители Белой Церкви

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах, передает RegioNews.

На кадрах, публикуемых местными жителями в соцсетях, можно увидеть смерч. Мощный вихрь опускается к земле в виде воронки. Кадры были сделаны в Белой Церкви 12 июня.

Следует отметить, что смерч является сдержанным воздушным вихрем со скоростью ветра свыше 33 м/с, который образуется в кучево-дождевом (грозовом) облаке.

Напомним, ранее в Запорожье из-за непогоды повреждения получила кровля областной филармонии.