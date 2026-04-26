Непогода в Украине: в Киевской области ветер сорвал крышу со здания

Фото: Bucha Live News

С самого утра воскресенья, 26 апреля, в западных и центральных регионах сильные дожди с градом. В Киевской области сильный ветер сорвал крышу

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Это произошло в Вышгороде. Мощные порывы ветра сорвали крышу со здания. В социальных сетях распространяют видео, где видно, как непогода "уничтожила" кровлю дома.

Следует отметить, что в связи с ухудшением погодных условий в нескольких регионах возникли транспортные осложнения, повреждения инфраструктуры и аварийные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее в украинской столице выпал сильный град. Это произошло в начале апреля.