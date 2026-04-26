В Харькове и области исчезает свет из-за непогоды

Во многих городах и селах по Украине сильный ветер и дожди. Местные жители в Харькове стали сообщать об исчезновении света

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В Харькове и области многие люди остались без света из-за непогоды. Местные жители сообщили, что даже метро не работают. Перебои со светом наблюдают по всему городу.

Также в Изюмской МВА сообщили о полном обесточении в общине в результате отключения высоковольтной линии.

Напомним, 26 апреля в западных и центральных регионах сильные дожди с градом. В Киевской области сильный ветер сорвал крышу.