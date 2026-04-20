В Киеве мужчина жестоко убил собственного брата

Фото: из открытых источников

В Киеве судили мужчину, убившего брата. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В одной из квартир в Соломенском районе столицы обнаружили мертвого мужчину. На его теле были колото-резаные раны. Впоследствии выяснилось, что накануне между двумя братьями 42 и 45 лет, вместе употреблявших алкоголь, возник внезапный конфликт.

Во время ссоры старший мужчина разбил стеклянную бутылку и несколько раз ударил младшего брата. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Теперь суд вынес приговор злоумышленнику.

"Следовательно приговором суда мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 5 месяцев лишения свободы", - сообщили в заключении.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина убил дочь и покончил жизнь самоубийством. Тела и мужчины, и ребенка обнаружила его сестра.