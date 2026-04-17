Бывшая депутатка, сбившая женщину в Киеве, получила 3 года условно

Бывшая депутат Киевского совета от "Европейской солидарности" Ярина Арьева, обвиняемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями, получила условный срок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

Прокурор просил суд признать фигурантку виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, лишив 8 лет права управлять транспортными средствами.

В то же время суд, признав женщину виновной в совершении ДТП, переквалифицировал ее действия по нарушению правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения на статью, предусматривающую наказание за нарушение ПДД без состояния наркотического опьянения.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком на 3 года. В результате женщину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком 3 года.

По словам адвоката Арьевой Валерия Пидчасюка, состояние наркотического опьянения Арьевой было полностью опровергнуто показами всех свидетелей, которые были на месте происшествия, в том числе и показаниями работника патрульной полиции, говорит правозащитник.

Он также утверждает, что при рассмотрении дела в суде был получен ряд токсикологических исследований и получен вывод токсикологической экспертизы, не подтвердивших состояние опьянения Арьевой. Именно поэтому судом была изменена квалификация действий обвиняемой.

Напомним, весной 2023 года столичные правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. После этого она составила мандат.