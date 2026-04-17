16:04  17 апреля
На Закарпатье задержали двух пограничников, которые брали по 1000 долларов за пересечение границы
09:10  17 апреля
В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
08:24  17 апреля
В Хмельницком мужчина напал и ограбил мать погибшего защитника
UA | RU
UA | RU
17 апреля 2026, 15:35

Бывшая депутатка, сбившая женщину в Киеве, получила 3 года условно

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Бывшая депутат Киевского совета от "Европейской солидарности" Ярина Арьева, обвиняемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения с тяжелыми последствиями, получила условный срок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

Прокурор просил суд признать фигурантку виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, лишив 8 лет права управлять транспортными средствами.

В то же время суд, признав женщину виновной в совершении ДТП, переквалифицировал ее действия по нарушению правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения на статью, предусматривающую наказание за нарушение ПДД без состояния наркотического опьянения.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 5 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами сроком на 3 года. В результате женщину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком 3 года.

По словам адвоката Арьевой Валерия Пидчасюка, состояние наркотического опьянения Арьевой было полностью опровергнуто показами всех свидетелей, которые были на месте происшествия, в том числе и показаниями работника патрульной полиции, говорит правозащитник.

Он также утверждает, что при рассмотрении дела в суде был получен ряд токсикологических исследований и получен вывод токсикологической экспертизы, не подтвердивших состояние опьянения Арьевой. Именно поэтому судом была изменена квалификация действий обвиняемой.

Напомним, весной 2023 года столичные правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. После этого она составила мандат.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все новости »
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »