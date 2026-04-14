14 апреля 2026, 07:07

Российские обстрелы Запорожской области: травмирована пожилая женщина и 17-летняя девушка

14 апреля 2026, 07:07
Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 875 ударов по 45 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили двое мирных жителей - 86-летняя женщина и 17-летняя девушка.

По данным областных властей:

  • Войска России совершили 20 авиаударов по ряду населенных пунктов, в частности Новониколаевке, Ясной Поляне, Чаривному, Гуляйпольскому и Белогорью.
  • Около 600 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV, атаковали Запорожье, Орехов, Гуляйполе, Степногорск и другие прифронтовые общины.
  • Зафиксировано четыре обстрела из реактивных систем залпового огня по Малокатериновке, Новоандреевке и близлежащим селам.
  • Еще 251 артиллерийский удар пришелся по прифронтовым населенным пунктам, в частности Орехову, Гуляйполю, Щербакам и Новоданиловке.

В результате обстрелов поступило 76 сообщений о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Возник пожар. Обошлось без пострадавших.

