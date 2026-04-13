Оккупанты атаковали дронами Харьковщину: погибла 74-летняя женщина, трое пострадали

В понедельник, 13 апреля, армия РФ ударила беспилотником по поселку Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла одна женщина, еще три человека пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Россияне атаковали регионы около 13.30. Для этого они использовали ударный беспилотник "Герань-2".

От удара погибла 74-летняя местная жительница. Еще одна женщина, 69 лет, получила ранения. Двое жителей подверглись острой реакции на стресс.

В результате атаки также повреждены жилые дома и автомобиль.

