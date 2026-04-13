13 апреля 2026, 21:19

Оккупанты атаковали дронами Харьковщину: погибла 74-летняя женщина, трое пострадали

фото: Харьковская областная прокуратура
В понедельник, 13 апреля, армия РФ ударила беспилотником по поселку Большой Бурлук Купянского района Харьковской области. В результате атаки погибла одна женщина, еще три человека пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Россияне атаковали регионы около 13.30. Для этого они использовали ударный беспилотник "Герань-2".

От удара погибла 74-летняя местная жительница. Еще одна женщина, 69 лет, получила ранения. Двое жителей подверглись острой реакции на стресс.

В результате атаки также повреждены жилые дома и автомобиль.

Как сообщалось, кафиры расстреляли четырех украинских военных на Харьковщине. Это произошло вблизи населённого пункта Ветеринарное.

В Харькове задержали агента, которая в онлайн-режиме корректировала атаку на город 2 апреля
13 апреля 2026, 11:18
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль на Харьковщине: раненый мужчина
13 апреля 2026, 09:22
На Харьковщине российские дроны атаковали Богодухов: разрушен дом
13 апреля 2026, 08:44
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Херсонской области российские дроны атаковали бригаду экстренной помощи
13 апреля 2026, 21:31
Чиновнику КГГА сообщено о подозрении из-за убытков более чем на 8,7 млн гривен
13 апреля 2026, 20:56
Во Львовской области мужчина отказался от повестки и принципиально не пошел в ТЦК: как его наказали
13 апреля 2026, 20:45
Новый штамм коронавируса "Цикада" распространяется по миру: кто в опасности
13 апреля 2026, 20:25
Украинские военные поразили крупный химический завод в РФ
13 апреля 2026, 20:08
На Киевщине мужчина сжег вдребезги чужое авто, потому что приревновал
13 апреля 2026, 19:55
Украинские подразделения отошли на Сумщине
13 апреля 2026, 19:54
Россияне более 10 тысяч раз нарушили Пасхальное перемирие
13 апреля 2026, 19:38
Во всем мире население 45+ лет не участвует в войнах
13 апреля 2026, 19:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
