В Херсонской области российские дроны атаковали бригаду экстренной помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонский городской совет.

Как отмечается, около часа назад во время выезда по вызову в Днепровском районе была атакована российским дроном бригада экстренной медицинской помощи.

"Поврежден автомобиль. Парамедик и медицинский техник доставлены в больницу. Предварительно у них контузии", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Херсоне в результате российской атаки пострадали четыре человека. Враг атаковал Корабельный район.