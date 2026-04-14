Російські обстріли Запорізької області: травмовано літню жінку та 17-річну дівчину
Упродовж минулої доби російські війська завдали 875 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранень зазнали двоє мирних жителів – 86-річна жінка та 17-річна дівчина.
За даними обласної влади:
- Війська рф здійснили 20 авіаударів по низці населених пунктів, зокрема Новомиколаївці, Ясній Поляні, Чарівному, Гуляйпільському та Білогір’ю.
- Близько 600 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та інші прифронтові громади.
- Зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по Малокатеринівці, Новоандріївці та прилеглих селах.
- Ще 251 артилерійський удар прийшовся по прифронтових населених пунктах, зокрема Оріхову, Гуляйполю, Щербаках і Новоданилівці.
Унаслідок обстрілів надійшло 76 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та автомобілів.
Нагадаємо, зранку 13 квітня російські війська атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя. Виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.
На Херсонщині російські дрони атакували бригаду екстреної допомогиВсі новини »
13 квітня 2026, 21:31Окупанти атакували дронами Харківщину: загинула 74-річна жінка, троє постраждали
13 квітня 2026, 21:19Росіяни понад 10 тисяч разів порушили Великоднє перемир’я
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Як Мадяр обійшов Орбана: скандали, зливи та політичний вибух
14 квітня 2026, 08:24Масована атака на Одещину: пошкоджено іноземне судно, знищено СТО та автобуси
14 квітня 2026, 08:12Нічні атаки на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа
14 квітня 2026, 07:56Стрілянина в кафе на Закарпатті: поранено відвідувача
14 квітня 2026, 07:51Понад 800 солдатів і 38 артсистем: у Генштабі назвали втрати росіян за добу
14 квітня 2026, 07:45На Волині у ДТП загинули двоє підлітків: 17-річного водія затримали
14 квітня 2026, 07:37На Черкащині експрацівниця банку ошукала бабусю загиблого воїна на понад мільйон гривень
14 квітня 2026, 07:36Росіяни атакували дронами Краматорськ: є постраждалі
14 квітня 2026, 07:26Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Харкові
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
