Россияне более 10 тысяч раз нарушили Пасхальное перемирие
Во время Пасхального перемирия армия РФ совершила 119 штурмов и до 11 000 обстрелов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Как отмечается, за время действия режима прекращения огня россияне:
- 10 721 раз нарушили режим,
- 119 раз попытались штурмовать наши позиции,
- 1567 стреляли из артиллерии,
- 9035 ударили дронами-камикадзе.
Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 960 захватчиков, два танка, две бронемашины, 44 артиллерийских системы, а также 185 единиц автомобильной техники врага.
