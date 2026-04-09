Удар КАБами по Запорізькому району: кількість постраждалих зросла, що відомо про їхній стан
Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки керованими авіабомбами на селище Балабине у Запорізькому районі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Відомо, що одна людина загинула. Дістали поранення семеро людей, зокрема дитина.
У важкому стані госпіталізована 53-річна жінка. Стан ще однієї постраждалої медики оцінюють, як середньої тяжкості.
Восьмирічна дівчинка та чоловік після отримання допомоги лікуватимуться вдома. Ще троє людей перебувають на обстеженні – їхній стан наразі оцінюється як середньої важкості.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Нагадаємо, зранку 9 квітня ворог атакував Запорізький район, завдав щонайменше 8 ударів. Влада показала наслідки.
Повідомлялося, що внаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали поранення.