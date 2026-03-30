Более 800 ударов по Запорожской области: один человек погиб, четверо ранены

За прошедшие сутки в Запорожской области в результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Всего оккупанты нанесли более 800 ударов различными видами оружия.

По области зафиксированы многочисленные удары по авиации, атаки БпЛА и обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Поступило 36 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья и автомобилей.

Спасательные службы оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия атак.

Напомним, поздно вечером 29 марта российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры в Чернигове. В этот же день в Краматорске в результате российской авиационной атаки пострадали 13 человек, трое погибли. Среди погибших – 13-летний ребенок.