РФ атаковала объекты газовой инфраструктуры в Сумской области

Армия РФ четвертый день подряд обстреливает объекты "Нефтегаза". В воскресенье, 29 марта, российские военные атаковали газовую инфраструктуру в Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Нефтегаза".

Как отмечается, в результате атаки имеются существенные повреждения, на месте возник пожар. В то же время, пострадавших нет.

"Воспламенение удалось быстро ликвидировать благодаря слаженной работе наших работников и подразделений ГСЧС", – сообщили в компании.

Напомним, 28 марта россияне убили мирную жительницу Сумщины. В результате артобстрела погибла 20-летняя девушка в Шосткинском районе.