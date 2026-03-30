Понад 800 ударів по Запорізькій області: одна людина загинула, четверо поранені

Впродовж минулої доби в Запорізькій області внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Загалом окупанти завдали понад 800 ударів різними видами зброї.

По області зафіксовано численні удари авіацією, атаки БпЛА та обстріли із реактивних систем залпового вогню.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок.

Рятувальні служби надають допомогу постраждалим та ліквідовують наслідки атак.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 березня російські військові вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Чернігові. Цього ж дня у Краматорську внаслідок російської авіаційної атаки постраждали 13 осіб, троє загинули. Серед загиблих – 13-річна дитина.