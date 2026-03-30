Поздним вечером 29 марта российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры в Чернигове

Об этом сообщила пресс-служба Черниговского городского совета, передает RegioNews.

"Врагом нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на территории города Чернигова", – говорится в сообщении.

В горсовете уточнили, что россияне ударили по критическому объекту, задействованному в системе теплоснабжения. Возникло возгорание, которое ликвидировали спасатели.

Обошлось без пострадавших нет.

Напомним, в Краматорске 29 марта в результате российской авиационной атаки пострадали 13 человек, трое погибли. Среди погибших – 13-летний ребенок.