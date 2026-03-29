В Николаевской области в результате атаки вражеских дронов ранены 10 человек

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, в результате атаки и падения обломков БПЛА пострадали 10 человек на территории общественного места отдыха.

Среди пострадавших две женщины в возрасте 40 и 18 лет, а также подростки – пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет.

Известно, что 40-летняя женщина и две девушки в возрасте 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии.

