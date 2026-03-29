В Николаевской области в результате атаки вражеских дронов ранены 10 человек
Вечером 28 марта российские оккупанты атаковали беспилотиками Воскресенскую общину в Николаевской области
Как передает RegioNews, об этом в Telegram сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, в результате атаки и падения обломков БПЛА пострадали 10 человек на территории общественного места отдыха.
Среди пострадавших две женщины в возрасте 40 и 18 лет, а также подростки – пять девушек и трое парней в возрасте от 10 до 16 лет.
Известно, что 40-летняя женщина и две девушки в возрасте 13 и 15 лет находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщалось, в Николаевской области муж направил жене посылку со взрывчаткой. В результате взрыва 25-летняя женщина погибла, а двое детей получили ранения и были госпитализированы.
