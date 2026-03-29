Российские военные ударили по гостинице в центре Славянска
В городе Славянск повреждена гостиница, 39 гаражей и 2 автомобиля
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
В воскресенье, 29 марта, российские войска несколькими "шахедами" ударили по гостинице в центре Славянска.
По состоянию на 15.00 известно об одном пострадавшем гражданском.
Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
Как сообщалось, 29 марта днем РФ сбросила авиабомбу на Краматорск. Известно о нескольких пострадавших.
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все блоги »