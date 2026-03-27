Военные показали руины прифронтового Степногорска на Запорожье

Прифронтовой поселок Степногорск в Васильевском районе продолжает регулярно подвергаться ударам со стороны российской армии

Последствия обстрелов зафиксировала 260 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ "Хортица", передает RegioNews.

По информации военных, в поселке не осталось ни одного уцелевшего здания.

"Российсская агрессия сделала из него город-призрак. Разбитый город стоит, как тень самого себя. Улицы, покрытые пылью и обломками, забыли, что такое чистота и спокойствие. Тишина здесь не является миром – она является следствием разрушения, принесенного российской агрессией", – добавляют украинские.

Степногорск – поселок в Васильевском районе Запорожской области, расположенный на левом берегу Днепра. Население около 4300 человек (2022 г.).

Основан в 1918 году под названием Сухоивановка, современное название получило позже. Раньше действовали горно-перерабатывающие предприятия, сейчас экономика преимущественно сельскохозяйственная.

В ходе полномасштабной войны России против Украины поселок стал прифронтовым, регулярно подвергается обстрелам, испытывая значительные разрушения и угрозы для местных жителей.

Напомним, в прошлом году Сухопутные войска ВСУ обнародовали фотографии разрушенного российскими захватчиками города Купянск Харьковской области, который враг пытался захватить.

