Почти 1000 ударов по Запорожской области в сутки: трое раненых

За сутки оккупационные войска совершили массированный обстрел области – всего зафиксирован 971 удар по 42 населенным пунктам

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .

По его словам, три человека получили ранения в результате вражеских атак по Пологовскому и Запорожскому районам.

В частности, враг нанес 17 авиационных ударов по ряду прифронтовых территорий. Кроме того, зафиксировано масштабное применение беспилотников – 717 дронов различных модификаций, большинство из которых FPV атаковали города и села региона.

Также российские войска совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня и нанесли 233 артиллерийских удара по населенным пунктам области.

В результате атак поступило 110 сообщений о повреждении гражданской инфраструктуры – разрушены или повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и транспортные средства.

Напомним, в ночь на 27 марта российские военные ударили ракетой по Харькову. Вражеская ракета попала в многоквартирный дом. Также россияне ударили беспилотником по Киевскому району города.