Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов, передает RegioNews.

"В результате попадания БпЛА типа "Гербера" в один из частных жилых домов на территории г. Балаклея возник пожар. К сожалению, один человек пострадал", – говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС и соответствующие службы работают на месте происшествия.

Напомним, утром 26 марта российские военные атаковали беспилотниками Днепр. Получили ранения пять человек.