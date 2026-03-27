Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Черниговской области
Вечером 26 марта российские военные атаковали FPV-дроном город Семеновка в Черниговской области
Об этом сообщил начальник Новгород-Северского РВА Александр Селиверстов, передает RegioNews.
Враг нанес удар около 19:10. Под прицелом оказался объект инфраструктуры.
Сейчас данных о пострадавших нет.
Информация еще уточняется.
Напомним, ночью 26 марта российские войска ударили по Одесской области. В результате атаки повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура.
