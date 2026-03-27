Майже 1000 ударів по Запорізькій області за добу: троє поранених

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, троє людей зазнали поранень унаслідок ворожих атак по Пологівському та Запорізькому районах.

Зокрема, ворог завдав 17 авіаційних ударів по низці прифронтових територій. Окрім цього, зафіксовано масштабне застосування безпілотників – 717 дронів різних модифікацій, більшість із яких FPV, атакували міста та села регіону.

Також російські війська здійснили 4 обстріли із реактивних систем залпового вогню та завдали 233 артилерійських ударів по населених пунктах області.

Унаслідок атак надійшло 110 повідомлень про пошкодження цивільної інфраструктури – зруйновано або пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та транспортні засоби.

Нагдаємо, в ніч на 27 березня російські військові вдарили ракетою по Харкову. Ворожа ракета влучила у багатоквартирний будинок. Також росіяни вдарили безпілотником по Київському району міста.