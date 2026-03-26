26 марта 2026, 10:28

Российская атака во Львове: жилой дом рядом с монастырем признан аварийным

Фото: Facebook/Евгений Бойко
Во Львове завершили обследование ансамбля Бернардинского монастыря XVII века и жилого дома, пострадавших в результате атаки российских беспилотников

Об этом сообщил управляющий делами исполкома Евгений Бойко, передает RegioNews.

По его словам, самые серьезные повреждения получил жилой дом.

"Разрушения колоссальные: уничтожена крыша и перекрытия, выгорели деревянные конструкции, повреждены несущие стены. Внутри - обвалы, разрушены лестничные площадки, потеряна часть исторических элементов, видны следы сильного пожара. Здание аварийное и непригодное для жизни", - пояснил Бойко.

Также пострадал комплекс Бернардинского монастыря. В церкви выбиты четыре витражные композиции из 16, еще одна получила повреждения, однако большинство удалось сохранить благодаря заранее установленной защите.

Пострадала и колокольня 1734, а в архиве, входящем в ансамбль, выбиты восемь окон.

В храме и колокольне закрывают поврежденные отверстия, чтобы защитить сооружения от осадков, а уцелевшие витражи демонтируют.

Офис охраны культурного наследия привлек экспертов для оценки ущерба и разработки плана восстановления памятников.

Напомним, россияне днем 24 марта атаковали Львов. Повреждение получило памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Было известно о 32 пострадавших.

25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
