Российская атака во Львове: жилой дом рядом с монастырем признан аварийным

Во Львове завершили обследование ансамбля Бернардинского монастыря XVII века и жилого дома, пострадавших в результате атаки российских беспилотников

Об этом сообщил управляющий делами исполкома Евгений Бойко, передает RegioNews.

По его словам, самые серьезные повреждения получил жилой дом.

"Разрушения колоссальные: уничтожена крыша и перекрытия, выгорели деревянные конструкции, повреждены несущие стены. Внутри - обвалы, разрушены лестничные площадки, потеряна часть исторических элементов, видны следы сильного пожара. Здание аварийное и непригодное для жизни", - пояснил Бойко.

Также пострадал комплекс Бернардинского монастыря. В церкви выбиты четыре витражные композиции из 16, еще одна получила повреждения, однако большинство удалось сохранить благодаря заранее установленной защите.

Пострадала и колокольня 1734, а в архиве, входящем в ансамбль, выбиты восемь окон.

В храме и колокольне закрывают поврежденные отверстия, чтобы защитить сооружения от осадков, а уцелевшие витражи демонтируют.

Офис охраны культурного наследия привлек экспертов для оценки ущерба и разработки плана восстановления памятников.

Напомним, россияне днем 24 марта атаковали Львов. Повреждение получило памятник архитектуры национального значения – Ансамбль Бернардинского монастыря. Было известно о 32 пострадавших.