Запорожская область под обстрелами россиян: 662 удара за сутки, ранен человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В частности, зафиксировано 20 авиаударов.

Кроме того, 461 беспилотник атаковал разные районы области. Также 4 обстрела совершены с РСЗО и нанесено 177 артиллерийских ударов по разным локациям.

По словам Федорова, в результате вражеской атаки на Запорожский район ранен один человек.

Поступило 68 сообщений о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

Напомним, в ночь на 25 марта РФ атаковала Украину 147 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, более 80 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 18 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.