Фото: полиция

Остатки российского ударного БПЛА нашли на днях в Черниговском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дрон обнаружили на открытой местности недалеко от одного из населенных пунктов.

Боевая часть БПЛА не сдетонировала, поэтому взрывотехники с соблюдением мер предосторожности уничтожили ее путем подрыва.

Правоохранители напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов к ним запрещено приближаться или прикасаться их. О находках следует немедленно сообщать по номерам 102, военных, ГСЧС или органам местных властей.

Напомним, ранее в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101. Обломки ракеты упали в поле возле леса.