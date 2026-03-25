Фото: скриншот

С самого утра 25 марта российские оккупанты терроризируют мирных жителей Херсона

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

Около 6:30 враг обстрелял из артиллерии Корабельный район города. В результате атаки в двух многоэтажках выбиты окна.

К счастью, информации о раненых нет.

Больше о последствиях вражеского обстрела – в видео.

Напомним, ночью 25 марта РФ атаковала Украину 147 ударными дронами. Силы ПВО обезвредили 121 вражеский беспилотник. Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 18 локациях.