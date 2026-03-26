Запорізька область під обстрілами росіян: 662 удари за добу, поранено людину

За минулу добу окупанти завдали 662 удари по 35 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Зокрема, зафіксовано 20 авіаударів.

Окрім того, 461 безпілотник атакував різні райони області. Також 4 обстріли здійснено із РСЗВ та завдано 177 артилерійських ударів по різних локаціях.

За словами Федорова, внаслідок ворожої атаки на Запорізький район поранено одну людину.

Надійшло 68 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок та господарських будівель.

Нагадаємо, в ніч на 25 березня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 80 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.