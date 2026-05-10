Россия расширила "Алабугу" на 340 га: спутниковые снимки подтверждают масштабное строительство цехов для "шахедов"

Фото: Радио Свобода

Россия продолжает стремительно наращивать мощности для производства ударных беспилотников. Территория особой экономической зоны "Алабуга" (Татарстан), где развернут сбор дронов-камикадзе типа "Shahed", за последний год расширилась на сотни гектаров

Об этом сообщает Радио Свобода , передает RegioNews .

Сравнивались спутниковые снимки за май 2025 и май 2026 года. Строительство новых ангаров продолжается в северной части "Алабуги".

Кроме того, через год достроены новые жилые и производственные помещения в центральной части зоны.

В общей сложности "Алабуга" за год увеличилась на 340 гектаров. В апреле 2026 года активные строительные работы начались также на территории площадью более 450 гектаров к югу от "Алабуги", с другой стороны от федеральной автомобильной дороги М-12 "Восход", проходящей рядом с зоной.

Также на спутниковых снимках видна еще одна автомобильная дорога в процессе строительства, ведущая от этой трассы к особой экономической зоне.

Особая экономическая зона "Алабуга" – основное место производства ударных дронов "Герань", спроектированных на базе иранских "Шахедов".

Каждую ночь российские войска запускают по Украине от 100 до 600 таких беспилотников, серьезно усовершенствованных по сравнению с иранским оригиналом.

Напомним, что Силы противовоздушной обороны обезвредили все 27 беспилотников, которыми российские кафиры атаковали Украину в течение ночи 10 мая.