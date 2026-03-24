Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Около половины третьего ночи враг начал массированную атаку по Запорожью: сначала – шесть ударных беспилотников, потом – пять баллистических ракет.

Под ударом оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры. К сожалению, один человек погиб.

Число раненых возросло до девяти. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В результате вражеских обстрелов повреждены:

20 многоэтажных домов;

6 частных домов;

магазин, нежилые здания и предприятия.

"Один из домов – рядом с тем, который был разрушен раньше и недавно отстроен. Люди только вернулись в свои квартиры", – отметил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро получили ранения.