Увеличилось количество раненых в результате массированной атаки на Запорожье
В городе продолжается ликвидация последствий комбинированной ночной атаки
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Около половины третьего ночи враг начал массированную атаку по Запорожью: сначала – шесть ударных беспилотников, потом – пять баллистических ракет.
Под ударом оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры. К сожалению, один человек погиб.
Число раненых возросло до девяти. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
В результате вражеских обстрелов повреждены:
- 20 многоэтажных домов;
- 6 частных домов;
- магазин, нежилые здания и предприятия.
"Один из домов – рядом с тем, который был разрушен раньше и недавно отстроен. Люди только вернулись в свои квартиры", – отметил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла массированный комбинированный удар по Запорожью беспилотниками и ракетами. Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро получили ранения.