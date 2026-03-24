24 березня 2026, 08:27

Збільшилась кількість поранених внаслідок масованої атаки на Запоріжжя

Фото: ОВА
У місті триває ліквідація наслідків комбінованої нічної атаки

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Близько о пів на третю ночі ворог почав масовану атаку по Запоріжжю: спочатку – шість ударних безпілотників, потім – пʼять балістичних ракет.

Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури. На жаль, одна людина загинула.

Кількість поранених зросла до дев'яти. Усім постраждалим надається необхідна меддопомога.

За попередніми даними від ДСНС, загинув 32-річний чоловік. Отримали травми три жінки віком 31, 39 та 69 років та шестеро чоловіків віком від 48 до 65 років.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені:

  • 20 багатоповерхових будинків;
  • 6 приватних осель;
  • магазин, нежитлові будівлі та підприємства.

"Один із будинків – поруч з тим, який був зруйнований раніше і нещодавно відбудований. Люди тільки повернулися у свої квартири", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

війна обстріли Запоріжжя загиблий пошкодження постраждалі наслідки
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
