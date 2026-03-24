Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Близько о пів на третю ночі ворог почав масовану атаку по Запоріжжю: спочатку – шість ударних безпілотників, потім – пʼять балістичних ракет.

Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури. На жаль, одна людина загинула.

Кількість поранених зросла до дев'яти. Усім постраждалим надається необхідна меддопомога.

За попередніми даними від ДСНС, загинув 32-річний чоловік. Отримали травми три жінки віком 31, 39 та 69 років та шестеро чоловіків віком від 48 до 65 років.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені:

20 багатоповерхових будинків;

6 приватних осель;

магазин, нежитлові будівлі та підприємства.

"Один із будинків – поруч з тим, який був зруйнований раніше і нещодавно відбудований. Люди тільки повернулися у свої квартири", – зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, в ніч на 24 березня РФ завдала масованого комбінованого удару по Запоріжжю безпілотниками та ракетами. Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.