Ночью 23 марта гражданская инфраструктура Одесской области снова подверглась массированной атаке беспилотников. Под ударом оказались дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Также был повреждени склад на территории порта.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На местах работают все оперативные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация.

Напомним, днем 22 марта враг массированно атаковал ударными беспилотниками юг Одесщины. Под удар попали ферма и зерновые ангары.